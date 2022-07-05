Почеттино попрощался с ПСЖ

в трогательном обращении попрощался с ПСЖ. 6 июля было объявлено о его отставке.

«Я хочу пожелать всем в "ПСЖ" всего самого лучшего в будущем: владельцам, руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам. Нассер, я хочу сказать спасибо за то, что вы дали мне возможность снова стать частью семьи "ПСЖ". Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами, и наш тренерский штаб, как и всегда, извлечет уроки из полученного опыта, чтобы продолжить развиваться.

Мы гордимся тем, что стали чемпионами Франции в команде, которая так много значила для меня и моей семьи, когда я был здесь футболистом и капитаном, а теперь и тренером», — заявил Почеттино.

На посту главного тренера ПСЖ Почеттино сменит Кристоф Гальтье, который пришел из «Ниццы».