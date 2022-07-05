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    Почеттино попрощался с ПСЖ

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    Маурисио Почеттино в трогательном обращении попрощался с ПСЖ. 6 июля было объявлено о его отставке.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Я хочу пожелать всем в "ПСЖ" всего самого лучшего в будущем: владельцам, руководству, игрокам, всему персоналу и болельщикам. Нассер, я хочу сказать спасибо за то, что вы дали мне возможность снова стать частью семьи "ПСЖ". Мы вместе наслаждались удивительными моментами и большими победами, и наш тренерский штаб, как и всегда, извлечет уроки из полученного опыта, чтобы продолжить развиваться.

    Мы гордимся тем, что стали чемпионами Франции в команде, которая так много значила для меня и моей семьи, когда я был здесь футболистом и капитаном, а теперь и тренером», — заявил Почеттино.

    На посту главного тренера ПСЖ Почеттино сменит Кристоф Гальтье, который пришел из «Ниццы».

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