Орлов: Дзюба достаточно примитивен как личность

Известный комментаторподелился мнением о бывшем нападающем «Зенита»

«Буду ли рад случайно встрече с Дзюбой? Я ее не хочу. А зачем? Как личность он мне не очень интересен — пусть не обижается. Как личность он достаточно примитивен. То, что он читает, какие фильмы смотрит — для возраста 33 лет это... (смеется). Ну, вы меня понимаете.

А он ведь мир для себя открывает, потому что просуществовал в этой коробке футбольной команды в некоторой изоляции — это часто бывает. Как в песочнице игроки там находятся и не замечают, какая жизнь вокруг.

Поэтому он мне не интересен — как личность. Я даже ни разу не брал у него интервью — не хотел. Для меня он не интересен, но понятен. Он такой артист-артистыч, футболист-футболистыч, играет хорошо. Но он хорош, когда в игре. Во всем остальном…

Это идет еще с Советского Союза — стране нужно дать героя и героя вылепить. Хорошо, но какой он в жизни? Редко какой человек был идеальным. Вот так и с Дзюбой.

Мы видим в нем игрока, пишем о спортивной стороне его жизни. А вот дальше, вы посмотрите, что у них у всех происходит, у наших звезд. С женами, с деньгами, еще с чем-то…

Ну и не надо это трогать. Правда, интернет все любит, собирает "желтуху", но мы — те, кто серьезно занимается освещением спорта, — не должны до этого опускаться.

Заканчивая о Дзюбе. Поражен тем, что Федун и кампания не признают его своим воспитанником. Я посещал как-то базу академии "Спартака" в Сокольниках — там висел большой портрет Игоря Нетто, капитана сборной СССР, воспитанника клуба.

Но, ребята, Дзюба — капитан сборной России на ЧМ-2018, тоже ваш воспитанник, почему бы не повесить его портрет рядом? Он же заслужил это, он вырос в этих стенах, а ведомая им команда так радовала всю страну в 2018 году.

Такой шаг просто лежит на поверхности. Но чьи-то личные амбиции не позволяют им это сделать, к сожалению. Надо быть выше сиюминутности, смотреть в перспективу. Кому должны подражать футболисты "Спартака"? Тем, кто из их рядов поднялся вверх — до уровня сборной да еще до уровня ее капитана», — приводит слова Орлова «Спорт уик-энд».

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции.