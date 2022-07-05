Последний матч между собой: «Орландо Сити» — «Ди Си Юнайтед» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Орландо Сити» — «Ди Си Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Ди Си Юнайтед»).
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