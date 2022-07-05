Гендиректор «Зенита»: Мотивация Малкома и Клаудиньо? Принести «Зениту» 5-е чемпионство подряд

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о мотивации бразильских полузащитников команды Малкома и Клаудиньо, которые продолжат выступать за петербургский клуб.

«Мотивация очень простая — принести "Зениту" пятое чемпионство подряд, завоевать десятое золото для нашего клуба в первенстве, чтобы на нашей майке появилась вторая звезда.

Это будет историческое достижение, причем не только для команды, но и персонально для Малкома и Клаудиньо.

Не забывайте, что Клаудиньо был признан лучшим игроком прошедшего сезона в Премьер-лиге. Вот еще одна мотивация для него — повторить этот результат.

Ну а такие матчи как с "Црвеной Звездой" показывают, что мы не оставляем ребят без международного футбола.

А вообще, профессионал в хорошей команде всегда найдет мотивацию», — цитирует Медведева «Российская газета».

3 июля «Зенит» в товарищеском матче в Сочи одержал победу над сербской «Црвеной Звездой». По голу в составе российской команды забили Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.