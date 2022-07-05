Гендиректор «Зенита» — о Дзюбе: Амбициозные футболисты не готовы понять, что они уже не те

Генеральный директорвысказал мнение о причинах ухода из команды нападающего, чей контракт истек этим летом.

«Обновление команды — нелегкий процесс, тем более когда теряешь легенд. То, что Дзюба является легендарным для нас игроком, не подлежит сомнению.

Однако процесс изменений неизбежен. И в 99 случаях из 100 сами футболисты, особенно амбициозные, не в состоянии, не готовы понять, что они уже не те.

В такой ситуации игроку, если он хочет остаться, надо соглашаться с тем, что его роль может поменяться, и что оплата труда может измениться.

Возьмите того же Юрия Жиркова — еще одну легенду "Зенита". Жирков реалистично относился к той роли, которую он исполнял. Думаю, не будь у него травмы, он бы продолжил играть, возможно, даже в "Зените".

Расставание со значимыми людьми — это не только тяжелая психологическая, но я бы еще сказал, и философская проблема», — приводит слова Медведева «Российская газета».

Ранее сообщалось о том, что Дзюба, пребывающий в статусе свободного агента, не может договориться с турецкими клубами по условиям контракта.