начнут матч в 05:30 в американской футбольной лиге MLS, 05.07.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 2.46.

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