Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Монреаль». Коэффициент ставки — 2.46.
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