В 20:00 05.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификации Лиги конференций.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гзира Юнайтед» — «Atletic Escaldes» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.

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