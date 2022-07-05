ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо КуртуаЭпоха Месси и Роналду завершена. Как теперь определять лучших
  • 10:46
    • Вендел может перейти в «Наполи» или «Эвертон»
  • 23:20
    • Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона
    Все новости спорта

    «Безобразие». Федотов высказался об уходе Эджуке из ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признался, что его разочаровало решение нигерийского полузащитника Чидеры Эджуке приостановить контракт с «армейцами».

    Чидера Эджуке (слева)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чидера Эджуке (слева)

    «Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать?

    Одним словом — безобразие», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

  • ЦСКА заинтересован в покупке защитника «Аль-Ахли»
  • Читайте по теме

    • Напомним, помимо Эджуке, контракт с ЦСКА также приостановил Арнор Сигурдссон. Игроки воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

    Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру в Бундеслиге, где договаривается о контракте с «Гертой».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромная победа «Лудогорца»?
  • «Лудогорец» — «Сутьеска». Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Джокович сенсационно проиграет Синнеру?
  • Джокович — Синнер. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В ожидании результативной игры двух чемпионов
  • «Лех» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 7.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.89
  • Экспресс дня 5 июля
  • Сегодня в 20:45
    •  2.43
  • Прогноз на матч Лудогорец — Сутьеска
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  7.20
  • Прогноз на матч Лех — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Пюник — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тобол — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зриньски — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  6.25
  • Экспресс дня 6 июля
  • Завтра в 21:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Англия (Ж) — Австрия (Ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры