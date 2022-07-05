«Безобразие». Федотов высказался об уходе Эджуке из ЦСКА

Чидера Эджуке (слева) Фото: globallookpress.com
«Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать?
Одним словом — безобразие», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».
Напомним, помимо Эджуке, контракт с ЦСКА также приостановил Арнор Сигурдссон. Игроки воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.
Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру в Бундеслиге, где договаривается о контракте с «Гертой».