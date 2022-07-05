«Безобразие». Федотов высказался об уходе Эджуке из ЦСКА

Главный тренер ЦСКАпризнался, что его разочаровало решение нигерийского полузащитникаприостановить контракт с «армейцами».

«Как отреагировал на уход Эджуке? Принял как данность, что можно в этой ситуации поделать?

Одним словом — безобразие», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, помимо Эджуке, контракт с ЦСКА также приостановил Арнор Сигурдссон. Игроки воспользовались поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с клубом до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что Эджуке может продолжить карьеру в Бундеслиге, где договаривается о контракте с «Гертой».