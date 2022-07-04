Агент Языджи: Сейчас Юсуф начал тренироваться с «Лиллем»

Агентрассказал о текущей ситуации и планах турецкого полузащитника, который ранее выступал за московский ЦСКА.

«Возможно ли возвращение Юсуфа в РПЛ? В футболе возможно все, поэтому нельзя однозначно ответить на этот вопрос. Юсуф любит Россию. Сейчас Юсуф начал тренироваться с "Лиллем", он должен выполнять свои контрактные обязательства с клубом. Решение "Лилля" важно, мы должны его уважать», — передает слова Чебеджи «СЭ».

Ранее, 23 июня, московский клуб сообщил, что не смог договориться с «Лиллем» о трансфере 25-летнего Языджи. Хавбек выступал за ЦСКА на правах аренды во второй половине минувшего сезона.

«Армейцы» взяли игрока в аренду у французского клуба 19 января 2022-го. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи в 12 матчах за «красно-синих» во всех турнирах.