Виктор Мозес вернулся в расположение «Спартака» и приступает к работе с командой

Нигерийский полузащитник «Спартака»вернулся в Москву и приступает к работе с командой, об этом сообщает «СЭ»

Ранее официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении «красно-белые» уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года «красно-белые» выкупили права на футболиста.

В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за «красно-белых» 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.