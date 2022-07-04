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    Виктор Мозес вернулся в расположение «Спартака» и приступает к работе с командой

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    Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой, об этом сообщает «СЭ».

    Виктор Мозес
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    Виктор Мозес

    Ранее официальный сайт московской команды сообщил, что Мозес не прибыл в расположение «Спартака». В своем заявлении «красно-белые» уточнили, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.

    Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года «красно-белые» выкупили права на футболиста.

    В сезоне-2021/22 нигерийский футболист провел за «красно-белых» 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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