Агент: Тюкавин останется в «Динамо»

Нападающийне покинетперед началом нового сезона. Об этом сообщил агент 20-летнего футболиста Алексей Сафонов.

«В "Динамо" новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? До он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать.

Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в "Динамо". В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет.

А если поступят предложения? Это вопрос из категории "а что, а если". В начале сезона, когда команда втягивается, проводит двухразовые тренировки, забивать голову этим не стоит. Помимо тренировок у Кости есть и свои проблемы — с поступлением в институт и с другими моментами.

Тренер будет смотреть на его способности. При этом Костя — единственный в составе, кто сыграл все 30 матчей в чемпионате и Кубке. А ему только 20 лет исполнилось», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днем».

В прошлом чемпионате России Тюкавин провел 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.