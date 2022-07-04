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    Агент: Тюкавин останется в «Динамо»

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    Нападающий Константин Тюкавин не покинет «Динамо» перед началом нового сезона. Об этом сообщил агент 20-летнего футболиста Алексей Сафонов.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «В "Динамо" новый тренер, Константин готовится к сезону. Были ли запросы от других команд? До он никуда и не рвется особо. Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем разговаривать.

    Я говорил, что мы хотим еще как минимум сезон отыграть в "Динамо". В ближайшем сезоне он точно никуда не уйдет.

    А если поступят предложения? Это вопрос из категории "а что, а если". В начале сезона, когда команда втягивается, проводит двухразовые тренировки, забивать голову этим не стоит. Помимо тренировок у Кости есть и свои проблемы — с поступлением в институт и с другими моментами.

    Тренер будет смотреть на его способности. При этом Костя — единственный в составе, кто сыграл все 30 матчей в чемпионате и Кубке. А ему только 20 лет исполнилось», — приводит слова Сафонова «Спорт день за днем».

    В прошлом чемпионате России Тюкавин провел 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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