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    Сутормин: «Зенит» выйдет из группы, когда вернется Лига чемпионов

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что питерская команда сможет бороться за выход из группы Лиги чемпионов после возвращения в еврокубки.

    Алексей Сутормин
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    Алексей Сутормин

    «А мотивация нисколько не упала. Конечно, обидно, что нет Лиги чемпионов. Но ты играешь в футбол в лучшей лиге страны. Не все доходят до этого уровня. У меня огромное желание продолжать играть и добиваться результатов. Надо постараться выиграть все в России.

    Рано или поздно Лига чемпионов вернется, надо быть готовым. Будет неправильно, если ты сбавишь обороты. Надеюсь, скоро все изменится.

    У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели.

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    • Не все сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся.

    С чем связано падение результатов российских клубов в еврокубках? С нашим уровнем. В чемпионате мы играем в один футбол, в Европе уровень сопротивления выше. Не все с этим справляются.

    То, что это проблема, — факт. Но ее можно решить только благодаря упорной работе. Других вариантов нет. Мы должны быть готовы, что в любой момент еврокубки вернутся», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, УЕФА отстранил все российские сборные и клубы от участия в международных турнирах на сезон-2022/23.

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