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    Сутормин о Дзюбе: Незаменимых людей нет. Результативность «Зенита» не пострадает

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал уход из команды Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба покинул «Зенит» после завершения прошлого сезона в статусе свободного агента.

    «После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

    Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

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    • Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

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