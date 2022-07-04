В 04:00 04.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Чикаго Файр» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Чикаго Файр»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сан-Хосе Эрткуэйкс — Чикаго Файр.

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