начнут матч в 17:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 04.07.2022.

Последний матч между собой: «Каспий» — «Ордабасы» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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