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    Мартинес еще на сезон останется в «Интере»

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    Лаутаро Мартинес заявил, что не собирается покидать «Интер».

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» может предложить 90 миллионов евро за форварда, но тот хочет остаться в миланском клубе.

    «До начала сезона осталось чуть больше месяца», — сообщалось в одной из публикаций «Интера» в социальных сетях. Именно на неё отреагировал аргентинец.

    «Осталось немного до начала. Ещё год вместе», — написал Мартинес.

    В прошлом сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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