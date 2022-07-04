Мартинес еще на сезон останется в «Интере»

заявил, что не собирается покидать «Интер».

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» может предложить 90 миллионов евро за форварда, но тот хочет остаться в миланском клубе.

«До начала сезона осталось чуть больше месяца», — сообщалось в одной из публикаций «Интера» в социальных сетях. Именно на неё отреагировал аргентинец.

«Осталось немного до начала. Ещё год вместе», — написал Мартинес.

В прошлом сезоне 24-летний аргентинец принял участие в 48 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2026 года.