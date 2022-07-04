Филлипс: Главная причина перехода в «Ман Сити» — поработать с Гвардиолой

Английский полузащитникрассказал, что повлияло на его решение перейти в «Манчестер Сити» и поделился своими воспоминаниями.

«Одна из главных причин, по которой я присоединился сюда, заключалась в том, чтобы поработать с Гвардиолой и, конечно, со всеми звездами команды, чтобы узнать много нового и преуспеть в своей игре еще больше. Я думаю, что многому смогу научится у Хосепа и игроков.

Помню свой первый матч против "Манчестер Сити". Это был жаркий вечер на "Элланд Роуд". Мы сыграли 1:1. Я жал всем руки и не особо разговаривал, потому что передо мной были такие большие звезды. У меня не было слов. А потом сам Хосеп подошел ко мне и пожал руку», — приводит Филлипса официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что 4 июля полузащитник сборной Англии перешел в стан действующих чемпионам страны за € 48,7 млн. Контракт подписан на шесть лет. Келвин взял в новом клубе четвёртый номер.