В 03:30 04.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Хьюстон Динамо»).

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