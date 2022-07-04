Стало известно, когда «ПСЖ» объявит о назначении Гальтье на пост главного тренера

Кристоф Гальтье Фото: globallookpress.com
В этот же день состоится и пресс-конференция с участием Гальтье и руководства «ПСЖ».
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб и 58-летний специалист уже согласовали все детали контракта.
Гальтье заменит на этом посту Маурисио Почеттино, под руководством которого «ПСЖ» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не может договориться с Почеттино о сумме компенсации за досрочное расторжение контракта.