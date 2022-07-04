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    • Габриэл Жезус рассказал, что повлияло на его переход в «Арсенал»
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    Габриэл Жезус рассказал, что повлияло на его переход в «Арсенал»

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    Бразильский нападающий Габриэл Жезус прокомментировал свой переход из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» и рассказал, что повлияло на его выбор.

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    «Мы с Артетой уже несколько раз поговорили о клубе, игроках, проекте "Арсенала" и перспективах. Я на сто процентов верю в Микеля. Я очень хорошо провёл с ним время, когда он работал в "Ман Сити". Он хороший парень и хороший тренер. Он очень помогал мне. Мы всегда оставались вместе после тренировок и отрабатывали что-то. Он очень умный человек и был потрясающим игроком, так что он может многому научить меня или молодых футболистов.

  • «Арсенал» сообщил о переходе Габриэла Жезуса
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    • Я следил за "Арсеналом" в детстве из-за Тьерри Анри. Увидев некоторых футболистов, игравших в "Арсенале", я подумал: "Вау, это большой клуб!" Я очень рад подписать контракт с этим большим клубом. Я был счастлив с первого дня, как только узнал, что мной интересуется "Арсенал", — приводит слова Жезуса официальный сайт "Арсенала".

    Контракт Габриэла с "Манчестер Сити" истекал летом 2023 года. В составе действующих чемпионов Англии бразилец провёл пять с половиной лет.

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