Франк Кессье — новый игрок «Барселоны»

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о подписании ивуарийского полузащитника

Футболист присоединился к «сине-гранатовым» на правах свободного агента по истечении контракта с «Миланом».

Кессье подписал с «Барселоной» контракт сроком до 30 июня 2026 года. В контракта Франка с каталонцами прописана фиксированная сумма отступных — € 500 млн.

Отмечается, что презентация Франка Кессье в качестве игрока «Барселоны» состоится в среду, 6 июля.

Напомним, Франк Кессье выступал за «Милан» с 2017 года. В 223 матчах он забил 37 голов и отдал 16 результативных передач. В составе итальянской команды полузащитник стал чемпионом страны. С 2014 года Кессье выступает за сборную Кот-д’Ивуара.