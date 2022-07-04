Кристиан Рамирес: Счастлив снова вернуться в «Краснодар», рад, что всё получилось

Защитник «Краснодара»прокомментировал своё возвращение в клуб.

Ранее, эквадорский защитник, как и все остальные легионеры, покинул стан «быков» после соответствующего разрешения от ФИФА в марте 2022 года. Клуб доигрывал сезон оставшимися россиянами и воспитанниками академии.

«Счастлив снова вернуться в "Краснодар", рад, что всё получилось. У меня контракт с клубом действует ещё два года, поэтому я остаюсь, всё окей. Даниэль Фарке? Вы знаете, думаю, что при нём "Краснодар" боролся бы за чемпионство вместе с "Зенитом". Это был бы самый сильный "Краснодар", у него вообще другой менталитет, топ специалист. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас строится новая команда, где будет много молодых ребят. Это здорово!

Подготовка к сезону? С нетерпением жду нового сезона. На наделе поеду на МРТ, и если все будет хорошо, то приступлю к тренировкам с командой. Сейчас для меня главное правильно подготовиться к новому сезону», — приводит слова Рамиреса «Чемпионат».