Артета высказался о Жезусе

Главный тренер «Арсенала»прокомментировал подписание форварда, который перешел из «Манчестер Сити».

«Клуб проделал огромную работу, подписав игрока такого статуса. Я знаю его очень хорошо, мы все его хорошо знаем, потому что он играл в АПЛ и был успешен.

Мы очень долго искали футболиста на эту позицию и смогли взять игрока, которого мы все очень хотели подписать, так что я рад.

Начать стоит с его характера, личных качеств. Он улыбчивый парень и невероятный профессионал с правильным отношением к делу и энтузиазмом. Вы увидите все это в первый же день, когда он выйдет на тренировочное поле.

У него есть яростное желание забивать голы, готовность тренироваться, совершенствоваться. Он привык побеждать. Я думаю, что он установит иные стандарты в клубе», — сказал Артета клубной пресс-службе.