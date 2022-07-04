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    Артета высказался о Жезусе

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание форварда Габриэла Жезуса, который перешел из «Манчестер Сити».

    Габриэл Жезус
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    Габриэл Жезус

    «Клуб проделал огромную работу, подписав игрока такого статуса. Я знаю его очень хорошо, мы все его хорошо знаем, потому что он играл в АПЛ и был успешен.

    Мы очень долго искали футболиста на эту позицию и смогли взять игрока, которого мы все очень хотели подписать, так что я рад.

    Начать стоит с его характера, личных качеств. Он улыбчивый парень и невероятный профессионал с правильным отношением к делу и энтузиазмом. Вы увидите все это в первый же день, когда он выйдет на тренировочное поле.

    У него есть яростное желание забивать голы, готовность тренироваться, совершенствоваться. Он привык побеждать. Я думаю, что он установит иные стандарты в клубе», — сказал Артета клубной пресс-службе.

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