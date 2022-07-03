В 02:30 03.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч между собой: «Сиэтл Саундерс» — «Торонто» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Торонто» — «Сиэтл Саундерс». Коэффициент ставки — 1.94 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Торонто»).

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