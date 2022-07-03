Два клуба АПЛ нацелены на подписание экс-игрока ЦСКА Родриго Бекао

Защитник «Удинезе», ранее выступавший в московском ЦСКА, с большой долей вероятности продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте

Основным претендентом на 26-летнего бразильца является «Эвертон», переговоры сторон уже идут. «Ириски» хотят усилить свою центральную ось обороны путём подписания Бекао из «Удинезе».

Ранее СМИ также сообщали об интересе к Родриго со стороны «Тоттенхэма», но именно «Эвертон» является фаворитом в борьбе за игрока.

Напомним, Родриго Бекао выступал за московский ЦСКА в сезоне-2018/2019. Бразильский игрок обороны перешёл в «армейский» клуб на правах аренды из клуба «Баия».

В минувшем сезоне Родриго Бекао провёл за «Удинезе» 36 матчей во всех турнирах. Он сумел забить два гола и сделать одну результативную передачу.