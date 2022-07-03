В 03:00 03.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Атлетико Паранаэнсе» — «Палмейрас» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Палмейрас» — «Атлетико Паранаэнсе». Коэффициент ставки — 2.75.

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