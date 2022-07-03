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    Оздоев: Есть предложение с хорошими условиями от арабских клубов, но пока себя там не вижу

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    Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился планами продолжения карьеры, признавшись, что пока не хочет выступать за арабскую команду.

    Магомед Оздоев
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    Магомед Оздоев

    «Что будет решающим фактором при выборе новой команды? Проект и комфорт — мой личный и моей семьи.

    Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ — хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы.

    Повторюсь все зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны.

    А "Зенит" — это тот клуб который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ, у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал.

    Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложение с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу.

    Писали, что отказал "Ференцварошу" — вообще неправда. Мы со Станиславом Саламовичем посмеялись», — сказал Оздоев Sport24.

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