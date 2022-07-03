Оздоев: Есть предложение с хорошими условиями от арабских клубов, но пока себя там не вижу

Бывший полузащитникподелился планами продолжения карьеры, признавшись, что пока не хочет выступать за арабскую команду.

«Что будет решающим фактором при выборе новой команды? Проект и комфорт — мой личный и моей семьи.

Я люблю Россию. Тут приятно играть. РПЛ — хороший чемпионат. Не топ, но хороший даже по меркам Европы.

Повторюсь все зависит от проекта и какие задачи перед собой ставит команда. Тут не главный вопрос денег, но они также важны.

А "Зенит" — это тот клуб который регулярно играл в Лиге чемпионов, выигрывал РПЛ, у футболистов был шанс зарабатывать деньги. Я зарабатывал деньги, а не просто так их получал.

Если бы я смотрел только на деньги, то спокойно бы прямо сейчас собрал вещи и уехал в теплые края. У меня есть предложение с очень хорошими условиями от арабских клубов. Но пока я себя там не вижу.

Писали, что отказал "Ференцварошу" — вообще неправда. Мы со Станиславом Саламовичем посмеялись», — сказал Оздоев Sport24.