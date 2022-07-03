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    Кайрат — Акжайык. Смотреть онлайн в прямом эфире

    03.07.2022 в 18:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Кайрат — Акжайык

    Футбол
    Кайрат и Акжайык начнут матч в 18:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 03.07.2022.

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    Последний матч между собой: «Акжайык» — «Кайрат» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайрат» — «Акжайык» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.07.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кайрат»).

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