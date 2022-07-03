В 18:00 03.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Кызыл-Жар» — «Аксу» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Аксу» — «Кызыл-Жар». Коэффициент ставки — 2.19.

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