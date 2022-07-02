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    Жувентуде — Атлетико Минейро. Смотреть онлайн в прямом эфире

    02.07.2022 в 22:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Жувентуде — Атлетико Минейро

    Футбол Латинская Америка
    В 22:30 02.07.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Жувентуде — Атлетико Минейро в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Жувентуде» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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