Источник: Видаль близок к переходу в «Боку Хуниорс»

Полузащитникблизок к переходу в, сообщил родственник футболиста

Чилиец не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги на следующий сезон, поэтому ожидается, что стороны договорятся о прекращении сотрудничества.

«Да, "Фламенго" проявлял интерес, но "Бока" действовала быстро. Оцениваю вероятность сделки в 70-80%.

Его не интересуют деньги, иначе он уехал бы в Катар или США. Он хочет снова ощутить ту страсть, ощутить дрожь "Бомбонеры". Это было бы очень важно для его карьеры» — сказал кузен Видаля Radio La Red.

Главный тренер «Боки Хуниорс» Себастьян Батталья подтвердил, что Видаль может присоединиться к клубу.

«Мне сказали, что были переговоры, но у меня не было возможности поговорить с Артуро.

Мы знаем, что он за игрок и что его прибытие будет означать для нас, поэтому мы полны энтузиазма», — сказал он.