Хесус Медина рассказал о подготовке к новому сезону

Полузащитник ЦСКАрад как можно быстрее приступить к новому сезону.

«Межсезонье получилось у меня довольно насыщенным. Сыграл за национальную команду, потом удалось побыть дома, пообщаться с родными и друзьями. Пауза в активности была минимальная: после сборной отдыхал всего несколько дней, а дальше начал работать в отпуске — для себя, чтобы быстрее влиться в тренировочный процесс. Так что сейчас нахожусь в полной готовности, рад приступить к занятиям и очень жду нового сезона», — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Медина принял участие в 12 матчах ЦСКА, забил гол и отдал две голевые передачи.