Лапорта: «Барселона» не намерена продавать де Йонга. Френки и сам хочет остаться

Президентсообщил, что каталонский клуб не собирается продавать хавбека

«Френки — один из лучших полузащитников мира. И он игрок "Барселоны".

Есть клубы, которые в нем заинтересованы. И речь не только о "Манчестер Юнайтед". Однако мы не намерены его продавать. И сам футболист хочет остаться.

Несмотря на то, что у нас ограниченные возможности, мы сделаем все, что в наших силах, лишь бы его сохранить.

Другой вопрос — зарплаты некоторых футболистов. Они не соответствуют тому уровню, который задало руководство. Этим вопросом нужно заняться», — заявил Лапорта L’Esportiu de Catalunya.