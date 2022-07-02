Лапорта: «Барселона» не намерена продавать де Йонга. Френки и сам хочет остаться

Френки де Йонг Фото: globallookpress.com
«Френки — один из лучших полузащитников мира. И он игрок "Барселоны".
Есть клубы, которые в нем заинтересованы. И речь не только о "Манчестер Юнайтед". Однако мы не намерены его продавать. И сам футболист хочет остаться.
Несмотря на то, что у нас ограниченные возможности, мы сделаем все, что в наших силах, лишь бы его сохранить.
Другой вопрос — зарплаты некоторых футболистов. Они не соответствуют тому уровню, который задало руководство. Этим вопросом нужно заняться», — заявил Лапорта L’Esportiu de Catalunya.