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    Винисиус признан лучшим молодым игроком сезона по версии Marca

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    Испанское издание Marca определило лучших молодых игроков сезона-2021/22 (не старше 21 года).

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    Лидером списка стал полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор. В первую тройку также вошли форвард Эрлинг Холанн («Боруссия» Д / «Манчестер Сити») и полузащитник Педри («Барселона»).

    Топ-10 лучших молодых игроков сезона-2021/22

    1. Винисиус Жуниор («Реал»)
    2. Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд/«Манчестер Сити»)
    3. Педри («Барселона»)
    4. Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»)
    5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
    6. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
    7. Гави («Барселона»)
    8. Орельен Тчуамени («Монако»/«Реал»)
    9. Антони («Аякс»)
    10. Сандро Тонали («Милан»).

    Напомним, что игроком сезона по версии Marca стал другой форвард «Реала» — Карим Бензема.

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