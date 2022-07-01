Винисиус признан лучшим молодым игроком сезона по версии Marca

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
Лидером списка стал полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор. В первую тройку также вошли форвард Эрлинг Холанн («Боруссия» Д / «Манчестер Сити») и полузащитник Педри («Барселона»).
Топ-10 лучших молодых игроков сезона-2021/22
1. Винисиус Жуниор («Реал»)
2. Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд/«Манчестер Сити»)
3. Педри («Барселона»)
4. Душан Влахович («Фиорентина»/«Ювентус»)
5. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
6. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
7. Гави («Барселона»)
8. Орельен Тчуамени («Монако»/«Реал»)
9. Антони («Аякс»)
10. Сандро Тонали («Милан»).
Напомним, что игроком сезона по версии Marca стал другой форвард «Реала» — Карим Бензема.