Артуро Видаль может подписать контракт с «Бока Хуниорс»

Артуро Видаль Фото: globallookpress.com
Контракт Видаля с «Интером» истекает по завершении следующего сезона. Отмечается, что игрок покинет миланский клуб этим летом и сейчас «Бока» работает над тем, чтобы убедить полузащитника стать частью своей команды.
Ранее сообщалось также об интересе к Видалю со стороны бразильского «Фламенго» и катарского «Аль-Райяна».
В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два мяча, а также вместе с «нерадзурри» выиграл Кубок Италии.
За сборную Чили у футболиста 133 игры и 32 забитых гола.