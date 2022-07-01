Артуро Видаль может подписать контракт с «Бока Хуниорс»

Чилийский футболист миланского «Интера» и сборной Чилиможет перейти в «Боку Хуниорс», который предложил полузащитнику контракт до декабря 2023 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира у себя в «твиттере»

Контракт Видаля с «Интером» истекает по завершении следующего сезона. Отмечается, что игрок покинет миланский клуб этим летом и сейчас «Бока» работает над тем, чтобы убедить полузащитника стать частью своей команды.

Ранее сообщалось также об интересе к Видалю со стороны бразильского «Фламенго» и катарского «Аль-Райяна».

В сезоне-2021/2022 полузащитник провёл 40 матчей за «Интер» и забил два мяча, а также вместе с «нерадзурри» выиграл Кубок Италии.

За сборную Чили у футболиста 133 игры и 32 забитых гола.