В 14:00 02.05.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Казахстана по футболу.

Последний матч между собой: «Тобол» — «Шахтер Караганда» 4:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шахтер Караганда» — «Тобол». Коэффициент ставки — 2.23.

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