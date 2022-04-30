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    «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня

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    В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Урал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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    Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня, 30 апреля. Чтобы завоевать титул сегодня, «Зенит» должен обыграть «Локомотив» с любым счётом. Если «Динамо» после этого одержит победы в последних трёх встречах, а «Зенит» — уступит, то по результатам очных встреч «Зенит» превзойдёт «Динамо».

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    • Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 мск.

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