начнут матч в 14:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Оренбург» — «Текстильщик Иваново» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Текстильщик Иваново» — «Оренбург». Коэффициент ставки — 1.91 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оренбург»).

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