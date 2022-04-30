«Краснодар» дома обыграл «Ростов»

В рамках 27-го тура Российской Премьер-Лигивстречался с. Встреча завершилась победой домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл нападающий «Ростова» Николай Комличенко с передачи Романа Тугарева. Форвард является воспитанником «Краснодара». Хозяева сравняли счёт на 14-й минуте: с передачи Олакунле Олусегуна отличился Никита Кривцов. Через две минуты защитник гостей Игорь Калинин срезал мяч в свои ворота.

«Краснодар» набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Ростов» с 34 очками остался на восьмой позиции.

«Ростов» прервал серию из четырёх побед в чемпионате России.