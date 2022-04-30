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    Романцев: Вместо Семина в «Локомотив» пришла компания немецких Остапов

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что разочарован ситуацией в «Локомотиве».

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    «Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал "Локомотиву". И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал "Спартак".

    У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за "Локомотив" выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.

    А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов. А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.

    И теперь у руля команды безвестный даже в Германии "специалист-аналитик" без профессионального диплома. А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в "Локомотиве" не удивляет», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера «Локомотива» перед началом весенней части чемпионата России.

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