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    Ньюкасл — Ливерпуль. Смотреть онлайн в прямом эфире

    30.04.2022 в 14:30 начнется матч в АПЛ Ньюкасл — Ливерпуль

    Футбол АПЛ Ньюкасл Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 14:30 30.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Ньюкасл — Ливерпуль в АПЛ.

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 3:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

      • Календарь и таблица АПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ливерпуль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Ливерпуль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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