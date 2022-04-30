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    Наумов: «Зенит» станет чемпионом, даже если проиграет «Локомотиву»

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча между «железнодорожниками» и «Зенитом» в 27-м туре РПЛ.

    «Зенит» может стать чемпионом уже в эти выходные
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    «Зенит» может стать чемпионом уже в эти выходные

    «Станет ли "Зенит" чемпионом уже в эту субботу? Это еще не факт. Если "Динамо" одержит победу над "Уралом", то даже в случае успеха в матче с "Локомотивом" "Зенит" не сможет выиграть чемпионат уже в этом туре.

    Но в любой ситуации, думаю, "Зенит" всё равно выиграет титул. Даже если он в субботу проиграет "Локомотиву". Он всё равно станет чемпионом, потому что в России на данный момент нет более стабильного клуба. Да, можно восхищаться игрой "Динамо" и "Сочи", но это всё же не очень стабильная игра.

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    • Что касается встречи "Зенита" и "Локомотива", то я ожидаю яркую игру со множеством забитых мячей. Наверное, все-таки "Зенит" победит. Или же будет ничья, но результативная — 1:1, 2:2 или 3:3.

    Мне кажется, интересный матч ожидается в Петербурге. Потому что "Локомотив" будет раскрепощен: ему в этом сезоне уже ничего не нужно, молодежь хочет себя показать. А у "Зенита" будет, конечно, запредельная мотивация», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 30 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:30 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

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