начнут матч в 18:00 во французской Лиге 1, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Нант» — «Ланс» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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