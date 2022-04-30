Анчелотти: Победы в топ-5 лигах Европы наполняют меня гордостью

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу команды в чемпионате Испании.

«Много эмоций. Мы справились с поставленной задачей. Сезон был впечатляющим. Я должен поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня мы должны праздновать, а не разговаривать. Я хочу праздновать.

Победы в топ-5 лигах Европы наполняют меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Это значит, что я добился хороших результатов. Я горжусь. Я хочу продолжать выигрывать титулы с "Реалом" », — цитирует Анчелотти AS.

В 34 туре Ла Лиги «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и получил досрочный титул чемпиона.