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    Анчелотти: Победы в топ-5 лигах Европы наполняют меня гордостью

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу команды в чемпионате Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Много эмоций. Мы справились с поставленной задачей. Сезон был впечатляющим. Я должен поблагодарить игроков за их работу и отношение к делу. Сегодня мы должны праздновать, а не разговаривать. Я хочу праздновать.

    Победы в топ-5 лигах Европы наполняют меня гордостью. Я могу сказать, что мне нравится то, чем я занимаюсь. Это значит, что я добился хороших результатов. Я горжусь. Я хочу продолжать выигрывать титулы с "Реалом" », — цитирует Анчелотти AS.

    В 34 туре Ла Лиги «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и получил досрочный титул чемпиона.

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