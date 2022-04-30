начнут матч в 15:00 в испанской Примере, 30.04.2022.

Последний матч между собой: «Вильярреал» — «Алавес» 5:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Алавес» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 3.64 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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