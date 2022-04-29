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    Тухель: Несправедливый результат. «Челси» заслуживал победу над «МЮ»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 37-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Только одна команда заслуживала победу, и это были мы. Мы сделали все, чтобы выиграть. Иногда такое случается, мы должны извлечь из этого урок. Чтобы получить желаемое, нужно быть терпеливым.

    Мы так усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник подает один штрафной и забивает. Мы должны жить с этим, но результат матча несправедлив», — цитирует Тухеля BBC Sport.

    «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.

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