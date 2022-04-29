Тухель: Несправедливый результат. «Челси» заслуживал победу над «МЮ»

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 37-го тура против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Только одна команда заслуживала победу, и это были мы. Мы сделали все, чтобы выиграть. Иногда такое случается, мы должны извлечь из этого урок. Чтобы получить желаемое, нужно быть терпеливым.

Мы так усердно работали, чтобы выйти вперед, и вдруг соперник подает один штрафной и забивает. Мы должны жить с этим, но результат матча несправедлив», — цитирует Тухеля BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.