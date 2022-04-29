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    Тикнизян и Магкеев могут сыграть против «Зенита»

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    Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитников «Локомотива» Наира Тикнизяна и Станислава Магкеева, рассказал о состоянии игроков перед матчем 27-го тура РПЛ против «Зенита».

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    Макгеев был травмирован 25 сентября в матче 9-го тура РПЛ с «Химками». В матче 26-го тура против «Нижнего Новгорода» (2:1) Магкеев впервые с осени был включен в заявку.

    Что касается Тикнизяна, то СМИ сообщали, что он повредил связки голеностопа в матче с «Ростовом» в рамках 24-го тура РПЛ.

    «Тикнизян жив и здоров. Полностью готов принять участие в матче против "Зенита". Готовится к предстоящей игре. Конечно, он отправился на выезд в Санкт-Петербург.

    Стас Магкеев полностью готов. Он полноценно тренируется в общей группе. Сможет ли выйти на матч с "Зенитом"? Надеемся, что это произойдет», — сказал Клюев «Спорт-Экспрессу».

    Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 30 апреля, на «Газпром Арене». Встреча 27-го тура РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени.

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