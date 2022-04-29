ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира
  • 14:07
    • Ральф Рангник назначен главным тренером сборной Австрии
  • 12:51
    • Российским теннисистам разрешили сыграть на «Ролан Гаррос»-2022
  • 15:54
    • Бывший игрок «Спартака» Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры
  • 15:42
    • Оздоев высказался о вылете «Зенита» из Кубка России
  • 15:22
    • Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»
    Все новости спорта

    Страсбург — ПСЖ. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.04.2022 в 22:00 начнется матч в чемпионате Франции по футболу Страсбург — ПСЖ

    Футбол Лига 1 Страсбург ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Страсбург и ПСЖ начнут матч в 22:00 в чемпионате Франции по футболу, 29.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «ПСЖ» — «Страсбург» 4:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Страсбург» — «ПСЖ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.44.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Страсбург — ПСЖ.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Страсбург» обыграет «ПСЖ» с крупным счетом?
  • «Страсбург» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 3.44
    •
  • «Севилья» продлит серию побед над «Кадисом»?
  • «Севилья» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Берлинцы легко справятся с аутсайдером
  • «Унион» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Унион — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры