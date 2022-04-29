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    Крицюк рассказал о продлении контракта с «Зенитом»

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    Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о пролонгации контракта клубом. Действующее соглашение сторон истекает по окончании нынешнего сезона. Вратарь не играет из-за травмы с ноября 2021 года.

    Станислав Крицюк
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    Станислав Крицюк

    «Он автоматически продлевается. "1+1" — это просто формальность. Даже независимо от травмы. Мы поговорим. Теоретически, если "Зенит" или я выскажемся против продления контракта, то, наверное, можно всегда найти консенсус. Но, подчеркну, контракт продлевается в принципе», — приводит слова Крицюка «Спорт день за днём».

    Крицюк выступает за клуб из Санкт-Петербурга с сентября 2021 года. В мае 2021 года Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша». Голкипер провёл за португальский клуб 27 матчей, в которых пропустил 27 голов. Ранее Крицюк выступал в составе «Краснодара».

    В нынешнем сезоне Станислав провёл за «Зенит» 11 матчей и пропустил 15 голов.

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