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    Защитник «Крыльев Советов»: Думаем, как обыграть «Спартак», хочется отдать должок

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    Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал о подготовке к матчу против «Спартака».

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    «Готовимся как обычно, не выделяем никого из соперников. С командами из нижней части турнирной таблицы нам даже тяжелее играть, чем с топами.

    Хочется, конечно, отдать должок тем же "Спартаку" и "Ахмату". К "Спартаку" уже готовимся, думаем, как его обыгрывать.

    Сейчас "Спартак" переживает не очень хорошее время, но, думаю, внутри команды они настраиваются на каждый матч и будут играть только на победу. Как и мы.

    С Никитой Черновым мы периодически общаемся. Он говорит, что они с Пруцевым очень ждут этой игры. Думаю, для них это принципиальный матч, но надеюсь, что выиграем мы», — сказал игрок «КП».

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